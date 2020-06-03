İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü'nde, işe bisikletle geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Florya'daki konutundan iş yerine bisikletle geldi.

03.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:50
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde, Florya'daki konutundan iş yerine bisikletle geldi.
3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla İstanbul'da ulaşıma alternatif olarak bisiklet farkındalığı oluşturmak adına Florya'daki evinden bisikleti ile yola çıkarak Bakırköy, Zeytinburnu, Sarayburnu ve Gülhane güzergahını takip eden Vali Yerlikaya, 55 dakikada 23 kilometre yol kat ederek İstanbul Valiliğine ulaştı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali Yerlikaya'nın bisiklet kullandığı anlar, kaskına yerleştirilen kamerayla ile de kaydedildi.
Valiliğe ulaşan Vali Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, bisikletin ulaşım aracı ve spor olarak önemine değinerek, "3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde işimize bisikletle geldik. Bisiklet çok güzel, bisiklet dost, bisiklet çevreci, bisiklet insanın kendisiyle barışık olması demek. Bisiklet, salgınla mücadele ettiğimiz bugünlerde tercih edilmesi gereken ulaşım araçlarından biri. Bu trafikte 23 kilometreyi 55 dakikada bisikletle geldim. Lise çağlarından beri bisiklet kullanmıyordum. Ama İstanbul trafiğinde bile yapılabileceğini göstermek gerçekten gayet güzel ve çok büyük bir keyif. Bütün bisiklet dostlarını ve bisiklet sporuna gönül veren bütün kardeşlerimi selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
Trafikte sürücülerin bisiklet ve motorsiklet kullanıcılarına saygı göstermesi gerektiğini belirten Vali Yerlikaya, "Saygı gösteren, onların da trafikte en az kendileri kadar hakları olduğunu bilen bütün dostlara da selam ediyorum. Bisiklete gönül verenlere bol pedallı günler, kazasız belasız sürüşler diliyorum." diye konuştu.. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Dünya Bisiklet Günü’nde, işe bisikletle geldi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Haber

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