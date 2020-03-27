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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız.

27.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6 hafta boyunca gıda kolisi desteği sağlayacağız. 300 bin gıda kolisi hazırlanıyor"
-"Vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi"
-"Vatandaşlarımız, hastalığın yayılmasını engellemek için bilim kurulunun tavsiyeleri ve bakanlıklardan yapılan ikazlara azami dikkat ederek evde kalmalarıdır"

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs nedeniyle alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: ’Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6...

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Genel

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: "Durumu iyi olmayan 65 yaş üstü yaklaşık 50 bin vatandaşımıza 6...

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