22.05.2019 16:57
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Evden Hırsızlık Olayının Geçen Yılı Oranla Azaldığını Açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya evden hırsızlık olayının geçen yılı oranla azaldığını açıkladıİSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Evden Hırsızlık"olayında 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya evden hırsızlık olayının geçen yılı oranla azaldığını açıkladı

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Evden Hırsızlık"olayında 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldığını açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Evden Hırsızlık" olayının 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına oranla azaldığını açıkladı. Yerlikaya sosyal medya paylaşım alanı olan twitter üzerinden yaptığı açılamada, "İlimizde yapılan başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında yaşanan "Evden Hırsızlık" olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 30, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 14 azaldı" dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Evden Hırsızlık Olayının Geçen Yılı Oranla Azaldığını Açıkladı Jandarma, Polis, İstanbul Valisi, Genel
Kaynak: İHA