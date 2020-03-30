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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü ihtiyacı olan vatandaşlara kentte haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı. Yerlikaya, yardımları hayırseverlerin üstlendiğini belirterek, "Devletimizin organizasyonunda milletimiz ve devletimizin el birliğinin en güzelini hissediyorum" dedi.

30.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:14

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılacak yardımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını söyleyerek hayırseverlere teşekkür etti. Gıda yardımı 65 yaş üstü ihtiyacı olacak vatandaşlara yapılacak.

Vali Yerlikaya'nun açıklamalarından satır başları:

"Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer 7-8 bin civarındaki rakam da bilgi edinmek içindi. Sokağa çıkma yasağı devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.

HAFTALIK 50 BİN ADRESE GÖNDERİLECEK

Ama bugün burada bulunmamızın önemli bir sebebi şu. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama biz her hafta onların evine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, her hafta bu devam edecek. Peki bu görmüş olduğunuz vefa yardım kolilerini nasıl dağıtacağız? Sosyal yardımlarımız titiz bir çalışmayla tespit etmiş olduğumuz adreslere dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini aldık. Ve İstanbul'da önemli bir girişimcimiz Getir, bunları tanzim ediliyor. Bunlar gıda mühendislerimizin gözetiminde gece gündüz hazırlandı, hazırlanıyor, hazırlanacak.

YARDIMLARI HAYIRSEVERLER ÜSTELENİYOR

Eş zamanlı 39 ilçede günde 7-8 bin hanemizin kapılarını çalıp kendilerine takdim edeceğiz. Bu görmüş olduğunuz 300 bin yardım kolisinin bir lirasında da devletin parası yok. Yani şunu söylemek istiyorum, devletimizin organizasyonunda milletimiz ve devletimiz el birliğinin en güzelini hissediyorum. Buraya gelene kadar 9 hayırseverdi, bir hayırseverimiz daha aradı. Bu kolilerimizin sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Pek çok daha talepler geliyor. Onlarla ilgili bir çalışma yapacağız. Önceliğimiz evden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü büyüklerimiz.

"HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hayırseverlerimiz isimlerini paylaşmak istiyorum. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum bütün İstanbullular adına. Bu hafta yapılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta; Limak Holding Nihat Özdemir. Üçüncü Hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü Hafta; MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci Hafta; Demirören Holding Yıldırım Demirören. Altıncı hafta LCW Vahap Küçük. 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak, 10 bin koli Getir firmamız. Hem bu organizasyonu yani 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor Nazım bey; 10 bin koli de o hayır ediyor. Fakat buraya gelirken yolda Ali Koç da aradı. 'Fenerbahçe Futbol Kulübü'nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz, biz minnettar oluruz' dedi. Ben de onu kabul ettim milletimiz adına. Dolayısıyla 333 bin koli oldu."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Haberin Videosu :

T.C İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı

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