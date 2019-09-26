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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır

İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde deprem ve 34 artçı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okulların tatil edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Vali Yerlikaya, "7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır" dedi.

26.09.2019 19:26

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası panik yaşanmış, alınan kararı sonrası okullar tatil edilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt verdi. "7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir." diyen Yerlikaya, "Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deprem nedeniyle eğitim öğretimin yarın tatil edildiği yönünde doğru olmayan paylaşımlarda bulunulduğu anlaşılmıştır. 7060 okulda tarama çalışmaları devam etmektedir. Saat 20.00 itibariyle gerekli açıklama yapılacaktır."

NE OLMUŞTU?

İstanbul, saat 13.59'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremle sallandı. Kent genelinde şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı sonrası en büyüğü 4.1 ve 4.0 olan 34 artçı kaydedildi.

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan okullar tatil edildi iddialarına yanıt: Saat 20.00'da açıklama yapılacaktır

İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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