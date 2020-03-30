Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı durduruldu.

30.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:22
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu

Türkiye'de 131 can alan ölümcül yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. Bu kapsamda şehirler arası deniz yolu ulaşımında, yolcu taşımacılığı durduruldu.

KARARI VALİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS

Öte yandan Türkiye'de ölümcül yeni tip koronavirüs etkisini gün geçtikçe artırıyor. Dün açıklanan rakamlara göre virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükselirken vaka sayısı da 9 bini aştı. Salgın ile mücadele tüm titizliğiyle devam ederken, alınan önlemlere de her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Güncel

İlgili Haberler

Son dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındıSon dakika: 6 ilimize bağlı 10 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?Koronavirüs belirtilerinin gün gün değişimi nasıldır? Koronavirüs takvimi yayınlandı. Koronavirüs belirtileri nelerdir?
Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?Koronavirüs sakaldan bulaşır mı? Koronavirüs saçtan bulaşır mı? Korona virüs saç ve sakalda yaşar mı?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?Entübe nedir? Entübe hasta ne demek? Entübe hasta kimlere denir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: Malatya'da bir mahalle daha karantinaya alındı - Haber 18:24: Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim - Haber 18:24: ABD'li misyonerlerden 'koronavirüs' ayini - Haber 18:24: ANKARA İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı - Haber 18:24: Darendelilerden "evde kal" mesajı - Haber 18:07: Doktorları hedef alan Müge Anlı, sosyal medyadan eleştiri bombardımanına tutuldu - Magazin 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber