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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.

30.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Genel

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...
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