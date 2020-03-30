İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı.
30.03.2020 18:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferlerin bugün 17: 00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini açıkladı. Vali Yerlikaya yük taşımacılığının ise süreceğini belirtti
Kaynak: İHA
Etiketler: İstanbul Valisi, Genel