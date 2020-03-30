İstanbul Valisi Yerlikaya: "10 hayırsever ile toplam 333 bin yardım kolisi sayısına ulaştık"
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları Yardım kolilerinden detaylar Araçlara yüklenmesi İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
30.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:42
İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamaları
Yardım kolilerinden detaylar
Araçlara yüklenmesi
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dağıtılacak gıda kolilerine ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, Güncel