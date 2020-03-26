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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır.

26.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:39
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul 'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa hattı"yla ilgili yazılı açıkla yaptı.
Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'mizi oluşturduk. Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilmektedir" dedi.
"28 BİN 371 VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISI CEVAPLANDIRILMIŞTIR"
"İlçelerimizde, Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmektedir" diyen Yerlikaya, "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır.
Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25.364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin
bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet -Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan 'Vefa" hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. 'Evinde Kal İstanbul!" ifadelerine yer verdi. İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, 22 Mart, Güncel

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İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

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