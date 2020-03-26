Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır.

26.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:55
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA:  25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ

İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa' çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır. Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Vefa hattı"yla ilgili yazılı açıkla yaptı.

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İstanbul'da Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri'mizi oluşturduk. Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verilmektedir. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilmektedir" dedi.

"28 BİN 371 VATANDAŞIMIZIN ÇAĞRISI CEVAPLANDIRILMIŞTIR"

"İlçelerimizde, Kaymakamlarımızın koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, talep sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam etmektedir" diyen Yerlikaya, "Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00'ten bugün saat 09.00'a kadar 'Vefa" çalışmaları kapsamında İstanbul'da toplam 28 bin 371 vatandaşımızın çağrısı cevaplandırılmıştır.

Temel ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen 25.364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin

bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet -Jandarma birimlerimiz, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan 'Vefa" hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün İstanbullulara teşekkür ediyoruz. 'Evinde Kal İstanbul!" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, 22 Mart, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: 25 BİN 364 VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI GİDERİLDİ - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Biz de yardıma hazırız’ diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı Haberler
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Bilim Kurulu üyesi kötü haberi verdi
İspanya’da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm Haberler
İspanya'da ölü sayısı her geçen gün artıyor! Son 24 saatte 655 ölüm
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza Haberler
Tepki çeken görüntüleri paylaşan genç yakalandı! İşte verilen ceza
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu’ndan jet tepki geldi Haberler
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72’ye yükseldi Haberler
Afrika kıtasında koronavirüs sebebiyle yaşanan can kaybı 72'ye yükseldi
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak Haberler
Salgın sebebiyle üniversitelerde bu dönem yüz yüze eğitim yapılmayacak
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye’den kaç göçmen Yunanistan’a gitti? Haberler
Tam unuttuk derken Soylu tekrar gündeme getirdi: Türkiye'den kaç göçmen Yunanistan'a gitti?

Son Dakika Güncel Haberleri

14:01: Son Dakika: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak - Haber 14:01: Çayırova'da 24 saat dezenfekte - Haber 14:00: Perşembe pazarına koronavirüs denetimi - Haber 14:00: Türk Sağlık-Sen'den sağlık çalışanlarına destek - Haber 13:59: Bakan Varank açıklamalarda bulundu-2 - Haber 13:57: Bir polis memuru Manisa Otogarı'nda yaşlı adama bağırdı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber 13:09: Survivor Berna Canbeldek iç çamaşırlı karantina pozuyla dikkat çekti - Magazin 12:59: 150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı - Haber 12:58: "Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler