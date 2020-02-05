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İstanbul Valisi Yerlikaya: "52 yaralımızı çevredeki hastanelere sevk ettik"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

05.02.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:55İstanbul Valisi Yerlikaya:
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı olayda yaralanan 52 kişinin hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hesabından yaptığı açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 19.40 itibariyle 52 yaralımızı ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk ettik. 112 Acil, 110 İtfaiye ve AFAD ekiplerimizce başlatılan tahliye çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Sabiha Gökçen, Twitter, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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