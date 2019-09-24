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İstanbul Valisi Yerlikaya, Al Farawi ailesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay Arnavutköy Yeniköy açıklarında boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarmak isterken hayatını kaybeden Abdulazim Melad Nasr Al Farawi'nin ailesini ziyaret etti.

24.09.2019 15:23İstanbul Valisi Yerlikaya, Al Farawi ailesini ziyaret etti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, geçtiğimiz ay Arnavutköy Yeniköy açıklarında boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarmak isterken hayatını kaybeden Abdulazim Melad Nasr Al Farawi'nin ailesini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, iki Türk gencini kurtararak büyük bir kahramanlık örneği gösteren Al Farawi'nin geride kalan ailesini Esenyurt'ta oturdukları evde eşi Hatice Nur Yerlikaya ile birlikte ziyaret etti.

Al Farawi'nin geride kalan eşi ve 6 çocuğu ile ilgili bilgi alan Vali Yerlikaya, çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için gereken her türlü desteğin sağlanacağını kaydetti.

"Al Farawi ailesi kardeş ailemizdir"

Al Farawi'nin gösterdiği fedakarlık dolayısıyla ailesine teşekkür eden İstanbul Valisi Yerlikaya, "Tarihi bağlarımız olan Libya'dan ülkemize gelen ve burada canını ortaya koyarak iki Türk gencini kurtaran Abdulazim Melad Nasr Al Farawi kardeşimize minnettarız. Onun geride bıraktığı ailesi artık bizim kardeş ailemizdir. Devlet olarak bütün imkanlarımızla onların yanındayız. Çocuklarının eğitimleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu.

Boğulmakta olan iki genci kurtarmıştı

Libya vatandaşı Abdulazim Melad Nasr Al Farawi, ülkesinde Libya Vakıflar Bakanlığına bağlı hafız, din alimi ve hatipti. Aynı zamanda gemi kaptanlığı da yapan Al Farawi, ailesiyle birlikte 2015 yılında Türkiye'ye yerleşmişti. Geçtiğimiz Ağustos ayında Arnavutköy ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında ailesiyle piknik yapan Al Farawi, denizde boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarmıştı. Bu mücadele sırasında bitkin düşen Al Farawi, cankurtaranlar tarafından denizden bilinci kapalı olarak çıkartılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Arnavutköy, Yeniköy, Güncel

Kaynak: İHA

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