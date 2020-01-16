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İstanbul Valisi Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Leyla Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

16.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:20
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Leyla Çetinkol'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Vali Yerlikaya, hesabından görüntüsünü paylaştığı ziyarette, Çetinkol'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Yerlikaya, "O görüntüleri görüce çok üzüldüm, gidip Leyla annemizin elini bir öpelim, özür dileyelim, geçmiş olsun diyerek duasını alalım dedik. Bütün çalışma arkadaşlarımızın da selamları var. Keşke böyle bir şey hiç yaşanmasaydı. Arkadaşlarımıza konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını söyledim. Bu hatadan bir ders alalım ki bir daha hiçbir vatandaşımıza sizin başınıza gelen olay gelmesin." diye konuştu.
Çetinkol ise Vali Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Gelmeniz benim için anlamlıydı. Çok naziksiniz, çok teşekkür ederim. Hastanemiz çok ilgileniyor, Allah tuttuğunuzu altın etsin." ifadesini kullandı.
Kadıköy'de, 14 Ocak'ta çekici sürücüsünün içerisini kontrol etmeden çekmeye çalıştığı otomobilden düşen 85 yaşındaki Leyla Çetinkol'un vücudunda kırıklar oluşmuş, İstanbul Valiliği, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma başlatmıştı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, çekicinin kaldırdığı araçtan düşen Çetinkol'u ziyaret etti

İstanbul Valisi, Twitter, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA


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