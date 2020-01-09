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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:30İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yerlikaya, mesajında demokratik ve şeffaf toplum olmanın öncelikli unsurlarından birinin, güçlü ve tarafsız basın yayın kuruluşları ve gazetecilerin varlığı olduğuna işaret etti.
Vali Yerlikaya, "Ülkemizde demokrasi kültürünün yerleşmesi, gelişmesi ve güçlenmesiyle, milletimizin refah düzeyinin yükseltilmesinde basınımızın katkı ve desteği her türlü takdirin üzerindedir. İnanıyorum ki basınımızın kamu vicdanından aldığı güçle bu hizmetler artarak devam edecek, her şeyin en güzeline layık olan milletimiz ve ülkemiz güçlü adımlarla ilerlemeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Basın mensuplarının mesleğin icrasında, hukukun evrensel ilkelerine, özel hayata, temel hak ve hürriyetlerin korunmasına gösterdikleri hassasiyetin, toplumun bütün kesimleri için hayati önem taşıdığını kaydeden Yerlikaya, gücünü halktan alan gazetecilik mesleğinin, objektif habercilik anlayışıyla; toplumun aydınlanması, doğru ve hızlı bilgi akışının sağlanması ve toplum çıkarlarının korunmasına vesile olduğunu vurguladı.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Mesai mefhumu gözetmeksizin, toplumu doğru bilgilendirmek için her türlü zorluğa göğüs geren kıymetli gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden kutluyorum. Bütün çalışan gazetecilere sevgi ve saygılar sunuyor, sağlık ve esenlikler diliyorum."
Yerlikaya ayrıca, Twitter hesabından da gazetecilerin fotoğrafını çektiği bir paylaştı.

Gazeteciler Günü, İstanbul Valisi, Güncel

Kaynak: AA

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