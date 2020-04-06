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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya tebrik mesajı...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya kutlama mesajı gönderdi.

06.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:44
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı'ya tebrik mesajı...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya kutlama mesajı gönderdi.
Vali Yerlikaya mesajında, Anadolu Ajansının, milletin büyük kurtuluş mücadelesini, haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla zor şartlarda kurulduğunu anımsattı.
Ajansın, bugün bir asırlık ulu bir çınar olduğunu ifade eden Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:
"100 yıldır dünyanın her yerinde haberin izini takip eden Ajans'ımız, habercilik alanında kaydettiği gelişmelerle hepimizi gururlandırmaya, gözümüz, kulağımız, sesimiz olmaya devam ediyor. Anadolu Ajansı'mız, milletimizin sesi ve güvenilir haberciliğin merkezidir. Bu ilkeler üstüne kurulmuş, bu ilkeler üstünde yükselmektedir. Haberi, doğru, tarafsız, hızlı ve objektif olarak insanlara ulaştırabilmek için afet, savaş, terör ve tüm zorluklara rağmen canlarını tehlikeye atarak görev yapan tüm Ajans mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum.
Şahsınızda Anadolu Ajansı'mızın 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Ajans'ımızın kuruluş talimatını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm emek verenleri rahmet ve saygıyla yad ediyorum. Asırlık çınarın bu günlere gelmesini sağlayan herkese şükranla... Haberiniz bol, başarınız daim olsun. Kutlu olsun, nice yıllara..."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Kazancı, Ajans, Güncel
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