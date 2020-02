İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler 'de çöken 7 katlı binanın bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak yaptığı açıklamada, " Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı" dedi.Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'taki kentsel dönüşüm için boşaltılan 7 katlı bina gündüz saatlerinde büyük bir gürültü ile çökmüştü. Binanın yıkılmasının ardından olay yerine gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bölgede incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı."Bu binada boşaltılmadan önce oturanların her birini tek tek aradık, hiçbiri bu binada olmadığını söyledi"İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu 5 buçuk saatten bu yana iki şey üzerinde durduk. 27 Aralık'ta bu apartman 26 Eylül 5.8 Silivri depremi sonrasında riskli olduğu ve dolayısıyla Bahçelievler Belediyemiz tarafından boşaltılmış. Elektrik, doğalgaz, sular kesilmiş. Binanın boş olduğuyla ilgili bütün tetkikleri yapılmış, tutanağa bağlanmış. Yarın bu bina belediyemiz tarafından yıkılacakmış. Biz bugün kaymakamlık, ilçe nüfus müdürümüze talimat verdi, bu binada boşaltılmadan önce oturanların her birini tek tek aradık, hiçbiri bu binada olmadığını söyledi. Bundan dolayı şükrediyoruz" dedi."Az önce Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama yapıldı, hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı"Bir vatandaşın enkaz altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söylemesi üzerine kurtarma çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini söyleyen Vali Yerlikaya, "Bunun haricinde bu bina yıkılma esnasında Emek Caddesi'nden Narlı Sokağa doğru inen bir vatandaşımız, enkazın altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söyledi. Biz bu iddia doğrudur düşüncesiyle yaklaşık 6 saate yakın zamandan bu yana AFAD, itfaiye, K9 timleri Bahçelievler Belediyemizin arama kurtarma ekipleri büyük bir hassasiyetle çalışma yaptılar. Az önce Narlı Sokağın normal kod seviyesine kadar arama tarama yapıldı. Fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı. Az önce hep beraber sessizlik sağladık, son kontroller sağladık, dinleme cihazlarımızla yaptık. Tekrar şükrediyoruz bir yaşam belirtisi bulunmadı" diye konuştu."Ekipler ihtiyatlı bir şekilde enkazı çekecekler"Çalışmalarda ikinci bir aşamaya geçtiklerini söyleyen Vali Yerlikaya, "Bu vakte yapılanlarla beraber biz ikinci bir aşamaya geçiyoruz. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz, buna inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Tekrar ihtiyatlı olarak enkazı arama kurtarma AFAD itfaiye gözetiminde buradaki hafriyatı çekecekler. Bahçelievler'imiz mahallemiz bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Duamız bu bina yıkılması inşallah son bulur. Şunu söylemeliyiz, buradan ders çıkartmalıyız. Depremden sonra tespit etmiş olduğumuz ağır hasarlı binaların sayıları fazla değil, bunların içinde bulunan vatandaşlarımız işbirliği yaparak bir an önce boşaltmamız ve yıkmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL