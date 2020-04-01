Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cemil Taşçıoğlu için baş sağlığı paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.

01.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:50
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cemil Taşçıoğlu için baş sağlığı paylaşımı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsten hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı paylaşımında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Twitter'dan baş sağlığı paylaşımında bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamız Covıd-19 pandemisinden dolayı hayatını kaybetti. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Büyük acı, başımız sağolsun."
(İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cemil Taşçıoğlu için baş sağlığı paylaşımı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan’ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu Haberler
Bakan'ın sosyal mesafe hassasiyeti sosyal medyaya damga vurdu
Kıvanç Tatlıtuğ’un koronavirüs test sonucu belli oldu Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haberler
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi Haberler
Korona teftişinde vatandaşları azarlaması tepki çeken Vali özür diledi
İBB’de 90 personel koronavirüse yakalandı Haberler
İBB'de 90 personel koronavirüse yakalandı
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu’ndan bir çağrı daha geldi Haberler
Bakan Koca canlı yayındayken İmamoğlu'ndan bir çağrı daha geldi
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç Haberler
Koronavirüs hızla yayılıyor! Dünya genelindeki vaka sayısı 900 bini geç
Koca, Türkiye’deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı

Son Dakika Güncel Haberleri

21:51: ANTALYA Sağlık çalışanlarına Mehter Takımı'ndan moral konseri - Haber 21:50: Gökçeada seferlerine fırtına engeli - Haber 21:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haber 21:50: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haber 21:50: İletişim Başkanı Altun, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek için CİMER'e gönderilen mesajları... - Haber 21:18: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma - Haber 20:52: Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şehirler arası seyahati daha da zorlaştıracağız - Haber 20:34: İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi - Haber 20:12: İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:55: Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı - Magazin