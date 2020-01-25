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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem için İstanbul'dan çok sayıda ekibin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

25.01.2020 03:06 | Son Güncelleme: 25.01.2020 03:06İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem açıklaması Açıklaması
Valisi Ali Yerlikaya, 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem için İstanbul'dan çok sayıda ekibin bölgeye gönderildiğini açıkladı.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde deprem yardımlarını koordine ediyoruz. İstanbul'dan 352 arama-kurtarma, 8 sağlık, 20 uzman hekim ve 30 araç deprem bölgesine hareket etti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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