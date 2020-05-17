İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN HALİÇ PAYLAŞIMI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından Haliç için şarkılı paylaşım yaptı.

17.05.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:44
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından Haliç için şarkılı paylaşım yaptı.
İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Haliç videosu ile birlikte Melihat Gülses'in Haliç şarkısını paylaştı.
İstanbu Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter üzerinden Haliç semalarını gösteren bir videoyu, Türk Müziği eleştirmeni ve Klasik Türk Müziği yorumcusu Melihat Gülses'in Haliç şarkısı ile birlikte paylaştı. Vali Yerlikaya, İstanbul'un koynunda laledan gibisin, Selvilerin gölgesinde mahzun gibisin... Melihat Gülses'in güzel yorumuyla yazarak Haliç için 2.17 dakikalık bir video paylaştı. Videoda Haliç ve kıyıları yukarıdan görülüyor. İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA’DAN HALİÇ PAYLAŞIMI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Melihat Gülses, İstanbul, Haliç, Güncel, Haber

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