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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan  İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

29.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:56
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan  İstanbullulara
İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, twitter hesabından yaptığı paylaşımla  İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımına Taksim Meydanı ile Ayasofya Müzesi önündeki güvercinler ile  İstanbul Boğazı sahilindeki bir martı fotoğrafını da ekledi. Yerlikaya, paylaşımında "Meydanlarımızı kuşlara, sahilimizi martılara bıraktık. Bu güzellikleri doyasıya yaşamak ve sevdiklerimizle paylaşmak için, Sağlığın, ailen, sevdiklerin, İstanbul ve ülkemiz için. '48 saat hiç çıkma', ' Evinde kal İstanbul." ifadelerine yer verdi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Ayasofya Müzesi, İstanbul, Taksim, Güncel

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