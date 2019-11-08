Haberler » Güncel » İstanbul Valisi Yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu destek - Haber

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu destek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

08.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32 İstanbul Valisi Yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu destek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı videoda, İstanbul Valiliği'nin çeşitli birimlerinden personeller lösemili çocuklara, "Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız, Gülümse ve Güçlü Ol" mesajları vererek maskelerini taktılar. Çalışanların her birisi çeşitli mesajlar yolu ile desteklerini ilettiler. İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında "Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullanarak maske taktı. - İSTANBUL

İstanbul Valisi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:04   Güroymak'ta lösemili çocuklar için farkındalık yürüyüşü
15:04   Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bursa'da: (1)
15:04   10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası
15:04   Türk Kızılay'dan ihtiyaçlı öğrencilere mont yardımı
15:04   Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek Açıklaması
14:40   Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti öncesi Cumartesi günü Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek
14:17   ABD ziyareti öncesi Trump'la konuşan Erdoğan: İyi hazırlık yapıp gideceğiz
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
13:56   Metropoll'den yeni anket: 'Erdoğan'ı beğeniyorum' diyenlerin oranı yüzde 54.4
13:31   Erdoğan'a yakın isim Metin Külünk, "Dikkat" deyip duyurdu: İran'dan büyük göç geliyor
11:06   Son dakika: Otizmli çocukların yuhalanmasıyla gündeme gelen okulda müdür açığa alındı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
09:46   Son dakika: Bakan Pakdemirli: Üreticilere 284 milyon lira destek sağlanacak
11:04   Son dakika: Bakan Pekcan: İhracatçılarımıza yıl sonuna kadar 3,7 milyar lira destek vermeyi öngörüyoruz
8.11.2019 15:05:18