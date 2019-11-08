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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu destek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.

08.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:26
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla lösemili çocuklara videolu bir mesaj gönderdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da yer aldığı videoda, İstanbul Valiliği'nin çeşitli birimlerinden personeller lösemili çocuklara, "Yalnız Değilsiniz, Yanınızdayız, Gülümse ve Güçlü Ol" mesajları vererek maskelerini taktılar. Çalışanların her birisi farklı mesajlarla desteklerini iletti. İstanbul Valisi Yerlikaya da videodaki mesajında "Sevgi en iyi ilaç, sizleri seviyoruz. Her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullanarak maske taktı.
(İHA)
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan lösemili çocuklara videolu destek

İstanbul Valisi, Güncel

Kaynak: İHA


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