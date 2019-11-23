Haberler » Güncel » İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması - Haber

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.

23.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:36İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Öğretmenler Günü mesajı Açıklaması
Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlere şükranlarını sunduğunu belirtti.
Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, medeniyetin baş şehri İstanbul ve ülkenin dört bir yanında ilim, irfan ve istikbale hizmet eden bütün öğretmenlerin gününü kutladı.
Öğretmenliğin, bir meslek olmaktan ziyade; bilgi, fazilet ve azimle yoğrulmuş bir sanat olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Öğretmen, gönül insanı, eğitim gönül işidir. Öğretmenlik; sabır, emek ve fedakarlık ister. Meşakkatlidir, zahmetlidir, zordur. Ama meyvesi, hiçbir şeyle kıyaslanmayacak kadar değerlidir. Bütün öğretmenlerimiz, çok büyük sanatçılardır. Ortaya çıkardıkları sanat eseri; gelecektir, umuttur. aydınlıktır, kardeşliktir. Vatan, bayrak ve millet sevgisidir. Cumhuriyetimizin Kurucusu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadeleriyle; 'Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır.'.
İlerde büyük insan olacak evlatların öğretmenlerin elinde yetiştiğini, istikbalin öğretmenlerin ellerinde büyüdüğünü belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:
"Görkemli bir geçmişten ışıltılı bir geleceğe ancak sizlerle kanat açabilir, ancak sizlerin sayesinde ileri gidebiliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak hedefiyle, yarınların daha güçlü Türkiye'si için emek veren bütün öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizler, hem mazimiz, hem istikbalimizsiniz. Bizim kıymetlimiz; yaşam rehberimizsiniz. Sadece bir gün değil, hep kalbimizdesiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928'de 'Başöğretmen' sıfatını kabul etmeleri vesilesiyle kutladığımız bu anlamlı günde, ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimizi rahmetle anıyor, öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı, huzurlu yarınlar diliyorum."

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:12 Kars'ta FETÖ/PDY zanlısı 3 eski polis tutuklandı
14:11 Rahmi Turan, "Erdoğan ile İnce görüştü" bilgisini veren kaynağını açıkladı
14:10 Sular çekilince tekne ile gittikleri yere yürüyerek gittiler
14:10 Yün yorganlar kadınların elinde "imece usulü" ile kışa hazırlanıyor
14:05 Gösterişli'den öğretmenlere anlamlı ziyaret
14:03 Fatih Terim'den elini öpen Arda Turan için açıklama: Duygulandım
13:10 Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:07 Bir türlü önüne geçilemiyor! İSPARK değnekçisinin rahatlığı pes dedirtti
12:23 Muharrem İnce'den "Erdoğan'la görüştü" iddialarına bir yanıt daha: Şerefsizce bir saldırıdır
12:13 Osmanlı camisinin toprak altındaki kalıntılarını mahkumlar gün yüzüne çıkarıyor
11:42 Bakan, hayvanların kulağına takılacak küpeyi tanıttı: Dünyada bir eşi daha yok
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 14:12:47