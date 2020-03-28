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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.

28.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:58
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan şehirler arası yolculuk açıklaması Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 17.00 itibariyle otobüs ile şehir dışına çıkışların durdurulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün 17.00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur. Ancak, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, Kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel

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