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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ticari taksi açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.

29.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:15
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan ticari taksi açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüsle mücadele kapsamında alınan kararla İstanbul'da ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, ticari taksi olarak hazırlanan yerli otomobilin görselini kullanarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Yarından itibaren İstanbul'da 'Ticari Taksilerin' trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecektir. Bu gece 00.00'dan yarın akşam 23.59'a kadar plakasının son rakamı tek olanlar, belirtilen saatten sonra rakamı çift olanlar trafiğe çıkabilecektir."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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