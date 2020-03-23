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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan "Vefa İletişim Merkezi" paylaşımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerine ilgi gösterdiğini belirtti.

23.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:18
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezlerine ilgi gösterdiğini belirtti.
Yerlikaya, "evindekalistanbul" etiketiyle paylaştığı iletisinde, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız Vefa İletişim Merkezlerimizi arıyor. Ekiplerimiz onların alışverişlerini yapıyor ve evlerine teslim ediyor." ifadelerini kullandı.
Yerlikaya ayrıca, görevlilerce yapılan alıverişlerin ve ihtiyaçların vatandaşlara ulaştırıldığı anların yer aldığı görselleri de paylaştı.

Kaynak: AA

Etiketler : İstanbul Valisi, Twitter, Güncel

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