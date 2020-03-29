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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına yarın başlanacağını duyurdu.

29.03.2020 22:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:46
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına yarın başlanacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı paylaşımla, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına yarın başlanacağını duyurdu. Yardım kolilerinin hazırlanmasına ait videoyu kullanan Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz. Her hafta 50 bin olmak üzere; 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel

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