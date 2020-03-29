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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına yarın başlanıyor İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç...

29.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:07
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama
65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri için hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımına yarın başlanıyor
İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına yarın başlandığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında kaydı bulunan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahiplerine her hafta 50 bin olmak üzere 6 hafta boyunca 300 bin gıda kolisinin dağıtımına yarın başlanacağını duyurdu. Yardım kolilerinin hazırlanmasına ait videoyu kullanan Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Bu zor günlerin üstesinden birbirimizi gözeterek geleceğiz. Her hafta 50 bin olmak üzere; 300 bin gıda kolisini 6 hafta boyunca büyüklerimize ulaştıracağız. Yarın Bismillah diyoruz. Bu büyük Vefa hareketine destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Hürmet ve Vefa ile" ifadelerine kullandı. İstanbul Valisi Yerlikaya’dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Genel

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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yardım kolilerinin dağıtımıyla ilgili açıklama

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