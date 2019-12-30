İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni yıl mesajı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesaj ile İstanbulluların yeni yılını kutladı. Vali Yerlikaya, "Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Yeni yılın sağduyunun, kardeşliğin, sevgi ve saygının yılı olması en büyük dileğimdir" dedi.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yayınladığı mesajla İstanbulluların yeni yılını kutladı. Vali Yerlikaya yeni yıl mesajında, "Türkiye mücadelesiyle, ilkeleriyle, umutlarıyla var olan bir ülke. Yeni yıl, umutlarımızı güçlendirecek yepyeni bir adım. İlham kaynağımız, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'dur. 2019, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir yıl oldu. Sorunların üstesinden kararlı mücadelemiz, ilkeli duruşumuz ve birlikten aldığımız güçle geldik. Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gönül bağlarımızın 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Yeni yılın sağduyunun, kardeşliğin, sevgi ve saygının yılı olması en büyük dileğimdir. Şehirlerin sultanı İstanbulumuz sahip olduklarını korumayı, yaşatmayı, geliştirmeyi, Türkiye'nin ufuk çizgisi olmayı yeni yılda da sürdürecektir. Tüm İstanbullu kardeşlerimin, şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımın, bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 ülkemize, şehrimize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirsin. Ailenizle, sevdiklerinizle, komşularınızla mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA