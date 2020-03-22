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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan zorunlu haller dışında sokağa çıkılmama uyarısı

İSTANBUL Vali Ali Çetinkaya, İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

22.03.2020 12:29 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:29
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan zorunlu haller dışında sokağa çıkılmama uyarısı
İSTANBUL Vali Ali Çetinkaya , İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.  65 yaş üzerindeki vatandaşları ile  kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmalarının yasaklandığını hatırlatan Çetinkaya,  "Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin.

Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız." dedi.

Vali Yerlikaya yazılı açıklamasında şunları söyledi:

"Sevgili İstanbullular, Baharı karşıladığımız bugünlerde aynı zamanda Covid-19 yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Ülkemizde bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlıklarımız, yetkili bütün makamlar ve valiliğimizce sürekli tedbirler alınmakta ve siz kıymetli vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı 14 Kural'a kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.

Koronavirüs'ün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır.

Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir.

"Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir..." diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.

Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız.

Bu topyekün bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız.

Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyorum."


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Çetinkaya, İstanbul, Güncel

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