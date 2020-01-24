Haberler » Güncel » İstanbul Valisi Yerlikaya, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı Açıklaması - Haber

İstanbul Valisi Yerlikaya, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı Açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yaptıkları sırada Elazığ'daki deprem haberini aldıklarını belirtti.

24.01.2020 23:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:06İstanbul Valisi Yerlikaya, Elazığ depremiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yaptıkları sırada 'daki deprem haberini aldıklarını belirtti.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:
"AFAD'ın Hasdal Yerleşkesinde Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısını Bakanımız Süleyman Soylu ile yaparken Elazığ'daki deprem haberini aldık. Başta Elazığ olmak üzere, yurdumuzun önemli bir kesiminde hissedilen depremi yaşayan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

İstanbul Valisi, Elazığ, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:54  Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'ya arama kurtarma ekibi gönderildi
00:54  Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.
00:54  ABD düşünce kuruluşu CFR'de Kırım'ın ilhakı konuşuldu
00:53  Niğde'den  UMKE ve 112 Ekipleri Elazığ'a yardıma gönderildi
00:48  Depremin ardından UMKE ekipleri görev başı yaptı
25.01.2020 00:57:38