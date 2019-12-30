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İstanbul Valisi Yerlikaya: "Gönül bağlarımızın, 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların yeni yılını kutlayarak, "Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz.

30.12.2019 19:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 19:41
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbulluların yeni yılını kutlayarak, "Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gönül bağlarımızın, 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
Vali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin mücadelesiyle, ilkeleriyle, umutlarıyla var olan bir ülke olduğunu belirterek, yeni yılın, umutları güçlendirecek yepyeni bir adım olduğunu aktardı.
İlham kaynağı ve medeniyetin baş şehrinin İstanbul olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Değerli kardeşlerim, 2019, insanlığın çetin sınavlardan geçtiği bir yıl oldu. Sorunların üstesinden kararlı mücadelemiz, ilkeli duruşumuz ve birlikten aldığımız güçle geldik. Yeni bir yıla giriyor, 2020'yi yeni umutlarla karşılıyoruz. En büyük gücümüz, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Gönül bağlarımızın, 2020'de daha da güçlenmesini temenni ediyorum. Yeni yılın, sağduyunun, kardeşliğin, sevgi ve saygının yılı olması en büyük dileğimdir.
Şehirlerin sultanı İstanbul'umuz, sahip olduklarını korumayı, yaşatmayı, geliştirmeyi, Türkiye'nin ufuk çizgisi olmayı yeni yılda da sürdürecektir. Tüm İstanbullu kardeşlerimin, şehrimize birlikte hizmet ettiğimiz mesai arkadaşlarımın, bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutluyorum. 2020 ülkemize, şehrimize, milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve esenlikler getirsin. Ailenizle, sevdiklerinizle, komşularınızla, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum."
Bu arada Vali Yerlikaya, yeni yıl mesajını Twitter hesabından da görüntülü olarak paylaştı.
İstanbul Valisi Yerlikaya:

Güncel

Kaynak: AA


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