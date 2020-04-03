İstanbul Valisi Yerlikaya, İl Pandemi Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İl Pandemi Kurulu'nun yarın video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu.
03.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'nun yarın saat 15.30'da video konferans yöntemiyle toplanacağını duyurdu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul içi hareketliliği en aza indirmek ve sosyal izolasyonu artırmak için, ilave tedbirleri değerlendirmek üzere İl Pandemi Kurulu'muz yarın 15.30'da Video Konferans yöntemiyle toplanacaktır." - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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