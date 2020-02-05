İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pistten çıkan uçakla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu akşam üzeri saat 18.00 civarında İzmir-İstanbul seferi yapan yolcu uçağının Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kötü hava koşulları nedeniyle pistten çıktığını anımsatan Yerlikaya, "Yolcu uçağı pistten çıktıktan sonra 50-60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor" dedi.

"PİLOTLARIN DURUMU İYİ"

175 yolcu, 2 bebek 4 mürettebat ve 2 pilotumuz var. Şu ana kadar çevredeki hastanelere 120 yaralı taşıdık. İçeride şu anda arkadaşlarımız yaralıları kurtarma çalışmaları yapıyor. 112, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerindeki yaralılarımızı ilk andan itibaren kurtarıp en yakın hastanelere taşıyorlar. Hastaneden az önce aldığımız bilgiye göre 1-2 arkadaşımızın haricinde yaralılarımız hafif yaralı. Pilotların durumu iyi.