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İstanbul Valisi Yerlikaya, kente giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı.

04.04.2020 09:15 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:16
İstanbul Valisi Yerlikaya, kente giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımla İstanbul'a giriş çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıklamış ve 30 büyükşehir ile Zonguldak 'a gece yarısından itibaren giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklandığını duyurmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan şehre giriş çıkışların durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu gece 00.01 itibariyle; İstanbul'un giriş-çıkışlarında 26 kara yolu noktasında Jandarma ve Emniyet birimlerimiz, Deniz sınırları çıkış ve yaklaşma sularımızda, Sahil Güvenlik tarafından istisna ile belirtilen araçlar hariç, diğer tüm araçların giriş-çıkışı durdurulmuştur."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Zonguldak, İstanbul, Twitter, Güncel
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