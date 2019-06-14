14.06.2019 13:24
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İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı

İstanbul Valisi Yerlikaya öğrencilere karnelerini dağıttı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren törende öğrencilere karnelerini dağıttı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren törende öğrencilere karnelerini dağıttı.
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kapanış programı, Zeytinburnu'ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı. Öğrencilerin karne  heyecanına veliler de ortak oldu.

"2 MİLYON 820 BİN ÖĞRENCİMİZ BUGÜN KARNE SEVİNCİNİ BİZLERLE PAYLAŞIYOR"
Öğrencilerle birlikte sıraya oturan Vali Yerlikaya burada bir konuşma yaptı. "Büyük yaz tatili bugün başlıyor. İstanbulumuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir emek. Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor" dedi. Vali Yerlikaya, eğitim ve öğretim görevlilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Zeytinburnu, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel

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