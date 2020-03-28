İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirde bazı faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı Açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı tedbir olarak piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda kısıtlamaya gidildiğini bildirdi.
28.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:48
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınına karşı tedbir olarak piknik, balık tutma, spor, yürüyüş gibi bazı alanlarda kısıtlamaya gidildiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."
Vali Yerlikaya, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durdurulmuştur."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel