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İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirlerarası ulaşımla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla taksi gibi araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

28.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:50
İstanbul Valisi Yerlikaya, şehirlerarası ulaşımla ilgili açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter 'dan yaptığı paylaşımla taksi gibi araçların ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) ile mücadele için şehirlerarası yolculuğun 'Seyahat İzin Kuruluna' bağlanmış olmasıyla ilgili alınan yeni tedbiri sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı. Vali Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulunun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi gibi araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir" dedi.
İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Valisi, Twitter, Güncel

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