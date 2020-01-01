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İstanbul Valisi Yerlikaya, taksicileri ziyaret etti (2)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce ile yılın ilk saatlerinde taksicileri ziyaret etti.

01.01.2020 03:08 | Son Güncelleme: 01.01.2020 03:12
Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce ile yılın ilk saatlerinde taksicileri ziyaret etti.
Yerlikaya, Beşiktaş Etiler'de bir taksi durağında taksicilerin yeni yılını kutladı. Yerlikaya, ziyaret sırasında Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, taksicilerin Türkiye'nin Otomobili'ni kullanmak için sabırsızlandığını söyledi.
Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Yerlikaya, tüm taksicilerin yeni yılını kutlamak için buraya geldikleri söyledi.
Türkiye'nin Otomobili'nin posterlerini taksicilere hediye olarak getirdiklerini belirten Yerlikaya, "İstanbul Taksiciler Odası Başkanı daha öncesinden 17 bin 395 taksi siparişi vermek istediğini deklare etmişti. Yerli otomobil, taksicilerde çok büyük bir beğeni ve heyecan uyandırdı. 2022 üretim bandından çıkacak olan ilk taksilerin İstanbul taksicileriyle buluşmasını iple çekiyoruz, sabırsızlanıyoruz, yakıştığını da görüyoruz." dedi.
Vali Yerlikaya, yeni taksiler trafiğe çıkmadan pilot bölgeler seçilerek araçlar için şarj depolama istasyonlarının kurulacağını söyledi.
Açıklamanın devam ettiği sırada yolda geçen bir vatandaşın "Mutlu yıllar. Herşey gönlünüzce olsun" demesi üzerine, Yerlikaya, "Sizin de gönlünüzce olsun. Görüyor musunuz? Herkes mutlu." diye karşılık verdi.
Yerlikaya, daha sonra çevredeki esnafı da ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, taksicileri ziyaret etti (2)

İstanbul Valisi, Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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