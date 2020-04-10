İstanbul Valisi Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının 175. yılını kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılını, Polis Radyosu'nun yayınına bağlanarak kutladı.

Vali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "Polis radyomuza, emniyet teşkilatımızın sesi ve kulağı; vatandaşımızın huzur kaynağı olarak teşekkür ediyoruz. Görev başındaki tüm polislerimize hayırlı görevler diliyoruz. İstanbul'da kulağımız 94.1'de, gönlümüz sizinle." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer verilen görüntüde Polis Radyosu'nun yayınına bağlanan Yerlikaya, polislere şöyle seslendi:

"Türk polisi, Türk halkının yanında olduğunu bu zor günlerde çok güzle bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz, maske, kolonya dağıtımından, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın taleplerine kadar. Onların sesi, eli, kolu oluyorlar. Bir evlatları olarak onların yanlarında olduklarını en güzel şekilde gösterdiler, jandarma kardeşimle beraber. Millet devlet, devlet millet elele olduğumuzu gösteren en güzel örnekleri yaşıyoruz bu zor günlerde. Polisime, jandarmama, bekçime, kolluk güçlerimizin hepsine İstanbullular adına teşekkür ediyorum. Polislerimizin 175. yaş günü kutlu olsun"