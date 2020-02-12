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İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu

Almanya Federal Polis Teşkilatı, Türkiye ile eş zamanlı olarak 21'i Alman, 15'i Türk, 1'i Arnavut, 2'si Brezilyalı ve 1'i de Polonyalı olan 40 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon başlattı.

12.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:00İstanbul ve Alman polisinden ortak dolandırıcılık operasyonu
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ile Federal Teşkilatı, Türkiye'de kurdukları sahte çağrı merkezi üzerinden aradıkları ve kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları yaşlı Almanları dolandırdıkları iddia edilen 76 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Almanya Federal Kriminal Polis Teşkilatının (BKA), ülkelerinde şirket kuran ve Almancayı da iyi bilen F.Ö. liderliğindeki bir suç örgütünün, İstanbul'da oluşturduğu sahte çağrı merkezi üzerinden Almanya'da yaşayan yaşlı kişileri dolandırdığını raporla bildirmesi üzerine çalışma başlattı.
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İstanbul, Almanya, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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