İstanbul ve Ankara'da Kim Önde? İşte Son Rakamlar

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanım süresi tamamlandı. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayıma geçildi.

İSTANBUL'DA YILDIRIM ÖNDE

Buna göre, İstanbul'da şu ana kadar sandıkların yüzde 52,02'ü açıldı. Açılan sandıklara göre, yüzde 51,00 ile Binali Yıldırım önde, yüzde 46,42 ile Ekrem İmamoğlu ikinci sırada.

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara'da açılan sandıkların yüzde 41.55 'i açıldı. Son sonuçlara göre ise, 48,4 ile Mehmet Özhaseki önde iken yüzde 48,6 ile Mansur Yavaş ikinci sırada.