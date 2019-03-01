İstanbul ve Ankara Kararını Verdi! İşte Son Anketlerden Çarpıcı Sonuçlar

Son seçim anketleri 31 Mart yerel seçimleri öncesi gelmeye devam ediyor. Yerel seçim öncesi Ada Araştırma, Gezici ve Konsensus anket sonuçlarını açıkladı.

BİNALİ YILDIRIM 3 PUAN ÖNDE GİDİYOR

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı'nın araştırmasına göre; AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 3 puan önünde görünüyor. Murat Sarı, Konsesus'un araştırmasında çıkan sonuçları şöyle anlattı:

"AK PARTİ İKİ BUÇUK PUAN ÖNDE"

Burada kararsızlık oranı 2.7. Ama bütün bunları topladığımız zaman AK Parti iki buçuk üç puan önde.

GEZİCİ'YE GÖRE İSTANBUL VE ANKARA'YI CUMHUR İTTİFAKI KAZANIYOR

Gezici araştırma şirketine göreyse İstanbul ve Ankara'yı Cumhur İttifakı'nın kazanıyor. Araştırmaya katılan halkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde %54,2'si AK Parti- MHP İttifakı'nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım'a oy vermek istediğini belirtiyor.

Ankete katılanların %45,8'i ise CHP- İYİ Parti İttifakı'nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'na oy vermek istediğini ifade etti.

ANKARA'DA ÖZHASEKİ YARIŞI KAZANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde %52,2'si AK Parti-MHP Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki'ye oy vermek istediğini ifade etti. Ankete katılanların %47,8'si CHP- İYİ Parti İttifakı'nın CHP adayı Mansur Yavaş'a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

ANKARA'DA YARIŞ KIZIŞIYOR

Ada Araştırma Şirketine göre; AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Ankette yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara'da ise 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.