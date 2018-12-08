İstanbul ve Antalya En Çok Seyahat Edilen 100 Kent Arasına İlk 20'den Girdi

Dünyanın en çok seyahat edilen ilk 100 kenti listesine, bu yıl Türkiye'den iki şehir girdi. Euromonitor International'ın 600 kenti kapsayan ve yurt dışından gelen ziyaretçiler üzerinden yaptığı araştırma, yerli turistler, transit yolcular ve kruvaziyer ile gelenleri kapsamıyor.Ayrıca kentlere eğitim için gelenler ve bir günden az kalanlarda araştırmaya dahil edilmiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, bu kapsamda, 2017 yılındaki yabancı ziyaretçi sayıları üzerinden yapılan karşılaştırmada, Türkiye'den İstanbul ve Antalya'nın Avrupa'nın ilk 10 kenti arasına girdiği görülüyor. Rusya ve Türkiye arasındaki gerginliğin sona ermesinin Antalya'ya gelen turist sayısını artırdığı belirtilen raporda,bir yıl içinde İstanbul'un sırası değişmezken, Antalya'nın ise üç basamak birden yükseldiği anlaşılıyor. İstanbul 2017'de ağırladığı 10 milyon 700 bin turist ile Avrupa'da üçüncü sırada bulunuyor. Bu dönemde 9 milyon 482 bin yabancı ziyaretçinin geldiği Antalya ise Avrupa'nın en çok yabancı turist ağırlayan beşinci kenti durumunda.

ARAŞTIRMADA İSTANBUL HAVALİMANI'NA DA YER VERİLDİ

Euromonitor'un araştırmasında, İstanbul Havalimanı'na da yer verildi. Buna göre, tam faaliyete geçtiğinde yıllık 200 milyon yolcu kapasitesini ulaşacak İstanbul Havalimanı'nın ülkenin turizmine önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmesi yapıldı. Türkiye'nin 2018 yılında Asya ülkelerinde tanıtım faaliyetlerinin artırdığının kaydedildiği raporda, söz konusu faaliyetlerin etkisini göstermeye başladığı ve bunu artarak devam edeceği belirtildi.

İSTANBUL 12, ANTALYA 16'INCI

Raporda 2018 yılı tahminlerine de yer veriliyor. Buna göre, 2017'de yabancı turist sayısını yüzde 16,4 artıran İstanbul'un, 2018'de ise yüzde 13 artışla 12 milyondan fazla yabancı ziyaretçi ağırlayacağı öngörülüyor. Euromonitor araştırmasında, 2017'de yabancı ziyaretçi sayısını yüzde 59 oranında artıran Antalya'nın da, 2018'de yüzde 13 artışla 10 milyon 730 bin turist çekeceği tahminine yer verildi.

Dünyanın ilk 100 kenti sıralamasında, İstanbul 12'inci sıradan kendine yer bulurken, Antalya ise listenin 16'ıncı sırasında bulunuyor. Rapora yansıyan ilk 10 kent ise sırasıyla, Hong Kong, Bangkok, Londra, Singapur, Makau, Paris, Dubai, New York, Kuala Limpur ve Shenzhen şeklinde.

100 KENTİN 41'İ ASYA'DA

2018 yılında şehirlere yapılan seyahat sayısı küresel çapta yüzde 5 artarak 1,4 milyara yükselirken, ilk 10 kentte ise yüzde 7,5 oranında artış yaşandı. Bunda, ilk 100 kentin etki alanını genişletmesi ve önemini artırmasının etkili olduğu kaydediliyor. Bu kapsamda Asya'nın yükselişi göze çarpıyor. Öyle ki, ilk 100 kentin 41'i Asya'da bulunuyor. Söz konusu rakam 2012 ise yılında 37idi. Bu döneme en çok kayıp yaşayan bölge ise Orta Doğu ve Afrika oldu.

Araştırmada, şehirlerin nüfusundaki artışa dikkat çekiliyor. Öyle ki, 1900 yılında dünya nüfusunun yüzde 15'inin şehirlerde yaşadığı vurgulanırken, 2008 yılına gelindiğinde ise şehir nüfusunun kırsal nüfusu geçtiği belirtiliyor. Dünyada nüfusu 10 milyonu aşkın 33 mega kent bulunduğu belirtilirken, 2030 yılında buna 6 kentin daha ekleneceği öngörüsünde bulunuldu. Raporda, şehirlerin iş fırsatı yarattığı ve zenginlik sembolü olduğuna yer verildi.