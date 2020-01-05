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İstanbul ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un Anadolu Yakası ile çevre illerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

05.01.2020 15:54 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:54 İstanbul ve çevresi için kuvvetli fırtına uyarısı
Meteoroloji, 'un Anadolu Yakası ile çevre illerde kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek kuvvetli rüzgarın, Kocaeli, Yalova, İstanbul'un Anadolu Yakası, Edirne çevrelerinde fırtına (60-80 km/sa), İstanbul'un Avrupa Yakası, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar (hava, deniz, kara) gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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