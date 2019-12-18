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İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 26 kişi tutuklandı

İstanbul ve İzmir'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişi tutuklandı.

18.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:01
ve 'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün İstanbul ve İzmir'de sanal ortamda yasa dışı şekilde bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, geçen hafta 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, suç örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 26 zanlıyı gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 9 dizüstü bilgisayar, 1 tablet bilgisayar, 56 cep telefonu, 58 sim kart, 6 hard disk ve 65 bin lira ile 5 bin dolar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 26 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerin, bilgisayarlarında ve banka hesaplarında yapılan incelemede, şu ana kadar yasa dışı bahis oynatarak 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
İstanbul ve İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 26 kişi tutuklandı

İstanbul, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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