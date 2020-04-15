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İstanbul ve İzmir'in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor

Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayeli Bolu Bel A.Ş, İstanbul ve İzmir'de birçok belediyeye piksel bazlı sıcaklık ölçen termal kamera satışı yaptı.

15.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:18
İstanbul ve İzmir'in termal kamera ihtiyacını Bolu Bel A.Ş karşılıyor
Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayeli Bolu Bel A.Ş, İstanbul ve İzmir 'de birçok belediyeye piksel bazlı sıcaklık ölçen termal kamera satışı yaptı.

Kurulduğu günden bu yana teknoloji yatırımlarına devam eden Bolu Bel A.Ş, led ekran ve akıllı direk üretiminin ardından şimdi de korona virüs tehlikesine karşı termal kamera satışına başladı. Bu alanda Türkiye'de piksel bazlı sıcaklık ölçebilen termal kameralara sahip olan Bolu Bel. A.Ş., salgının yoğun olduğu İstanbul ve İzmir'e çok sayıda termal kamera satışı yaptı. İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı ilçe belediyelerince satın alınan termal kameralar, Bolu'dan giden uzman ekip tarafından belediye binaları, otogarlar, sebze, meyve ve su ürünleri halleri gibi birçok yere kuruldu.

Birçok belediyeye termal kamera tedarik edildi

Yüzde yüz Bolu Belediyesi sermayesi ile kurulan şirketten yapılan açıklamada, teknoloji alanında hızla büyümeye devam edildiği belirtildi. Bu kapsamda korona virüse karşı termal kamera satışlarının başladığı belirtilerek; "Bolu Bel A.Ş. olarak korona virüs tehlikesine karşı büyükşehir belediyeleri olmak üzere birçok belediyeye termal kamera tedarik ederek kurulumlarını yapmaktayız. Şu ana kadar İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yenikapı, Saraçhane, Bakırköy, Kartal, Alibeyköy, Kasımpaşa ilçe belediyeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin termal kamera ihtiyaçları şirketimiz tarafından temin edildi. Ekiplerimiz kameraların kurulumlarını üç gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirdi. Diğer büyükşehir belediyelere yönelik proje çalışmalar devam ediyor." denildi.

Dezenfektan tüneli en yakın zamanda satışa çıkacak

Salgınla mücadele için ayrıca "Dezenfektan tüneli" projesi üzerinde çalışıldığından da bahsedilerek, "Şirketimiz 'Dezenfektan Tüneli'nin prototipini de tamamlamış olup, en yakın zamanda satışa hazır hale gelecektir." ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, daha önce belediye önüne yerleştirilerek tanıtımları yapılan led ekran ve akıllı direkler için ise üretim ve satışların sürdüğü kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, İzmir, Bolu, Güncel
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