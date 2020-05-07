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İSTANBUL VE KIRKLARELİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 günlük sürede İstanbul'daki 4 ilçe ve Kırklareli'de 6 adrese gerçekleştirdikleri operasyonlarda 76 kilogram uyuşturucu madde ve 120 bin lira para ele geçirirken, 20 şüpheli gözaltına alındı.

07.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:05
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 günlük sürede İstanbul'daki 4 ilçe ve Kırklareli'de 6 adrese gerçekleştirdikleri operasyonlarda 76 kilogram uyuşturucu madde ve 120 bin lira para ele geçirirken, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltına alınması ve adreslerde yapılan aramalar ise polis kamerasına yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptıklarını belirlediği şüphelilere yönelik 21 Nisan ila 4 Mayıs tarihleri arasında çeşitli operasyonlar düzenledi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe almalarının ardından adreslerini belirleyen narkotik polisi İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih, Sultangazi ilçeleri ile Kırklareli'ndeki 6 adrese operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde Sultangazi'deki adreste uyuşturucu maddenin tuvalet penceresine yapılan düzenek ile gizlendiği görüldü.
Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda 37 kilogram skunk, 22 kilogram marihuna, 11 kilogram metamfetamin, 5 kilogram eroin, 500 gram bonzai, 250 gram kokain, 270 ecstasy hap, 600 gram uyuşturucu madde çoğaltmakta kullanılan katkı maddesi, 3 hassas terazi ve 120 bin lira para ele geçirilirken, operasyonlarda 19'u Türk 1'i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 15'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İSTANBUL VE KIRKLARELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırklareli, İstanbul, Güncel, Haber

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