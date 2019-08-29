İstanbul "vegan beslenme kampı" ile renklenecek

Yazın tüm dinamiklerini bünyesinde barındıran "Vegan Beslenme Kampı" ile katılımcılar, Büyükada'nın güzel ve sakin koyunda hem spor yapacak hem de son yılların beslenme trendi "Bütünsel Bitkisel Beslenme"yi, konunun uzmanından dinleyerek mutfak atölyelerine katılma fırsatı bulacak.

Beslenme söyleşileri ile başlayacak kamp programında, vegan beslenme eğitimleri, güçlendirme egzersizleri, grup kano veya standup pedal, akşam yogası, doğa yürüyüşü, deniz sporları başta olmak üzere, Probiyotikli Dondurma Atölyesi gibi çalışmalarla devam edecek.

Diyetisyen Kevser Başkara' danışan ve öğrencilerine ve ayrıca Kamino Yelken üyelerine %25 indirim uygulanmaktadır.