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İstanbul "vegan beslenme kampı" ile renklenecek

Diyet Uzmanı Kevser Başkara, Spor Eğitmeni Ferit Ercan ve Kerem Daşçıkaran ile vegan beslenme ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulamak amacıyla, 7 – 8 Eylül 2019 tarihleri arasında "Vegan Beslenme Kampı" düzenliyor.

29.08.2019 10:16 İstanbul

Yazın tüm dinamiklerini bünyesinde barındıran "Vegan Beslenme Kampı" ile katılımcılar, Büyükada'nın güzel ve sakin koyunda hem spor yapacak hem de son yılların beslenme trendi "Bütünsel Bitkisel Beslenme"yi, konunun uzmanından dinleyerek mutfak atölyelerine katılma fırsatı bulacak.

Beslenme söyleşileri ile başlayacak kamp programında, vegan beslenme eğitimleri, güçlendirme egzersizleri, grup kano veya standup pedal, akşam yogası, doğa yürüyüşü, deniz sporları başta olmak üzere, Probiyotikli Dondurma Atölyesi gibi çalışmalarla devam edecek.

Diyetisyen Kevser Başkara' danışan ve öğrencilerine ve ayrıca Kamino Yelken üyelerine %25 indirim uygulanmaktadır.


Diyetisyen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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