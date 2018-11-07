İstanbul Veli Akademileri" Projesi

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23



07 Kasım 2018 Çarşamba 17:23

İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uslu, İstanbul Veli Akademileri projesiyle bilinçli bir okul-veli iş birliğiyle öğrencilerde istenen davranışlara daha sağlıklı bir biçimde ulaşacaklarını belirterek, "Projemizin çıkış noktası öğrencilerin okul ve sosyal hayat başarılarını, velilerin okul ile olan ilişkilerini geliştirmek." dedi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından velileri bilinçlendirmek, öğrencilerin akademik, sosyal ve manevi gelişimini sağlama hedefiyle geliştirilen İstanbul Veli Akademileri projesinin ilk dersi Bağcılar Halk Sarayı'nda gerçekleştirildi.İlk dersi veren Uslu, projeyle, okul, veli, öğrenci üçgeninde eğitimde başarıyı artırmak, velilerin okulla öğrenci arasındaki köprü vazifesini sağlamlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.Uslu, bilinçli bir okul-veli iş birliğiyle öğrencilerde istenen davranışlara daha sağlıklı bir biçimde ulaşacaklarına inandıklarını belirterek, şöyle devam etti:"Projemizin çıkış noktası ailede çocuğa zaman ayırma, çocuğa sorumluluk bilinci kazandırma, sorunlarıyla ilgilenme, sıcak bir aile ortamı sağlama, örnek olma konularında faaliyetler yürüterek, öğrencilerin okul ve sosyal hayat başarılarını, velilerin okulla olan ilişkilerini geliştirmek. Her okulda oluşturulan Okul Proje Yürütme Kurulu, okulun sosyo-ekonomik yapısı ve ihtiyaç analizine göre İstanbul Veli Akademileri eğitimleri çerçevesinde uygulanacak seminer konularını ve eğitim programını belirleyecek."Uslu, projeyle velilere yönelik etkinlikler ve atölye çalışmalarıyla klasik veli eğitimi anlayışının dışına çıkılacağını aktardı.Projeyle velilere belirlenen konularda eğitimler verileceğini bildiren Uslu, şunları kaydetti:"Belirlenen aile içi iletişim, bilinçli teknoloji kullanımı, huzurlu aile, örnek anne baba, sosyal çevre ve arkadaş seçimi, sorumluluk bilinci, bağımlılıklardan korunma, görgü kuralları, israf, istenmeyen davranışlar, okul kuralları, okuma kültürü, sosyal sorumluluklar gibi pek çok konu başlığı içerisinden velilerin talepleri doğrultusunda altı eğitim konusu seçilecek. Velilerimiz veliakademisi.istmem.com üzerinde yer alan İstanbul Veli Akademileri Bilgi Sistemi'ne giriş yapacak ve onlara gönüllülük esasına göre okullarda eğitim vereceğiz. 5 kişi bile olsa biz ders verme taraftarıyız. Eğitim uzmanları, akademisyenler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi kişi ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde velilerin ilgi duyduğu alanlara yönelik yazar, akademisyen, sanatçı, sporcu gibi kişileri okullarda konuk edeceğiz."Kaymakam Eldivan'dan velilere uyarıBağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise belediye olarak eğitime yaptıkları yatırımlara değinerek ilçede bulunan Bilgi Evlerinde 45 bin civarında öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayının İstanbul genelindeki sayıya denk olduğunu söyledi.Gençlik Merkezleri'nin de 25 bin kadar öğrenci tarafından kullanıldığını dile getiren Çağırıcı, "Bağcılar'da şehircilik alanındaki değişim ve dönüşümün yanında sosyal ve kültürel dönüşümü de beraberinde götürüyoruz. Bu projeden de güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Menderes Kaya da akademik başarı için velilere büyük görev düştüğünü ifade ederek, öğrencilerin çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, zaman planlaması, rehber öğretmenlerle yapılacak planlamaların önemli olduğunu bunları da projeyle hayata geçireceklerini kaydetti.Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise okul aile birliklerinin veliler ve okullar arasında köprü olduğunu ifade ederek Bağcılar'da bu ilişkinin başarılı bir şekilde sürdüğünü dile getirdi. Eldivan, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara karşı velileri uyararak okul dışındaki zamanlarda da çocuklarıyla ilgilenmelerini istedi.Programa, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, kamu kuruluşlarının yöneticileri, öğretmen ve veliler katıldı.